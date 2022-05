Võimsaim superarvuti purustas exaflopsi piiri ja on nüüd kiirem, kui seitse järgmist kokku

Oak Ridge´i server tõukas troonilt seal seni paar aastat püsinud võimsaima superarvuti Fugaku , mis põhineb ARM protsessoritel ning mille kiirus juunis 2020 edetabelisse jõudes oli 415,5 petaflopsi, tipphetkedel kuni 513 PFLOPS/s. Seega uus TOP500 troonile jõudnu on sellest pea poole kiirem ja kokkuvõttes isegi kiirem, kui edetabeli seitse esimest kokku.

Uus masin kasutab AMD EPYC 64C protsessoreid taktsagedusega 2 GHz, süsteemil on 8 730 112 tuuma, energiaefektiivsus sellise arvutusvõimsuse juures on 52,23 gigaflopsi vati kohta ning võrguühendusena kasutatakse Gigabit Ethernetti. Kokku on salvestusruumi DDR4 tüüpi operatiivmälus 4,6 petabaiti.