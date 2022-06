1996. aasta legendaarne rollimäng sai uue hingamise ning on täiesti tasuta

Nimelt jagatakse seda GOG.com veebipoes tasuta ära. Täpsemalt on saadaval « Daggerfall Unity – GOG Cut ». Tegemist on fännide poolt loodud uusversiooniga, mis (nagu nimest aimata võib) kasutab Unity mängumootorit.

Fännide versioon kasutab uhiuusi heliefekte ja graafikat ning sellest on eemaldatud originaali mitmed tüütud vead. Moderniseeritud on ka kasutajaliidest ja üleüldist kogemust. Kõike seda ikka selleks, et vana klassika elaks edasi!