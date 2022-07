Google pühib oma dekaad vanadelt liitreaalsuse prillidelt tolmu ja hakkab neid uuesti arendama

Eile välja hõigatud liitreaalsuse prillide ülesandeks on pakkuda kasutajale masintõlget. Näiteks kui vaatevälja ilmub mõni silt või tekst, siis tõlgitakse see otse soovitud keelde ning sina näed tänavavaates või avatud raamatus juba endale sobivas keeles teksti. See pole midagi uut, sest näiteks Google´i enda äpp Translate teeb sama asja juba ammu, kui suunad mobiilikaamera tõlgitava teksti peale. Liitreaalsuse prillidega reisides on see aga palju mugavam käed-vabad lahendus. Samamoodi võib lasta kõrvaklappidesse Google Translate´i helilist masintõlget.

Teiseks funktsiooniks on navigeerimise abistamine, mis pole samuti äpimaailmas tundmatu ja millega alustati kunagi isegi Soome Nokias. Nimelt Võib Google Mapsi teekonda näha läbi prillide otse päris tänavavaates, mis juhatab poolläbipaistva joonega sihtkohani.

Kuna eelmist Google Glassi tabasid tagasilöögid privaatsuse pärast, siis on nüüd sellele just eriti tähelepanu pööratud. 2013. aastal levis liikumine Stop The Cyborgs, mis soovitas inimestel äride ja elukohtade ustele kleepida silte, mis keelavad Google Glassi kandja sisenemise, sest ta võib kõike enda ümber filmida ning pärast vaadata või avalikku meediasse üles panna.

Need kaheksa aastat tagasi Berliinis esitletud Google´i avalikuks kasutuseks mõeldud Google Glasses prillid näitasid pilti läbipaistvasse kuupi ühe silma ees. Kaamera salvestas kõike selle kandja ees toimuvat. Nüüd peaks uued seadmed salvestama aga vaid tehisintellekti ja masinõppe tarvis. Foto: Caro / Waechter / Scanpix

Praegu on selline salajane nuhkimine Google´i sõnul välistatud. Prillides oleva kaamera salvestatut ei saa hiljem vaadata, infot kasutatakse vaid masinõppe ja tehisintellekti jaoks, et see oskaks läbi prillide vaadatavale maailmale peale joonistada vajalikku lisainfot.