Ukraina Antonovski silla kõrvale on kerkinud okupantide «fantoomsild», mis peaks rakette ja radareid eksitama

«Fantoomsillad» on tõesti öistelt radarikujutistelt selgelt nähtavad nii Antonovski kui sealsamas Hersoni lähistel asuva raudteesilla kõrval, mis võiks panna arvama, et ujuvad ületuskohad ongi üle laia jõe valmis saanud.

Niipea, kui laekuvad satelliidipildid päevasest ajast, selgub tõde: silla kõrvale on viimasel ajal tekkinud palju poisid, mille eesmärk on sama, nagu hiljuti nähtud pargastel Krimmi Venemaaga ühendava Kertši silla kõrval: radareid peibutada. Vene okupatsioonivägedel näib olevat õrn lootus, et see juhib täppisraketid tegelikust sillast kõrvale.