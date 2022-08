Tehisintellekt - kas koll, millega hirmutada või hoopis suur sõber?

See on nagu õpetaja küsimus «Miks?», lisab Petlenkov ehk kui laps vastab küll õigesti valikvastusega A, sest see on kogu aeg õige olnud, siis ei oska ta vastata küsimusele «Miks?».

Masin võtab eelarvamused kiirelt omaks

Eduard Petlenkov toob sellise näite: «Intellekti õpetamine on üks meetod, teine meetod on aga iseõppimine. Siis kedagi kõrval õpetamas pole. Näiteks jälgib masin hästi palju loomi ja teeb otsuse, et need on ühed, need aga teised loomad. Ta ei tea, kes on koer, kes on kass, kuid suudab eristada üht loomaliiki teisest. Seda lähenemist saab igas valdkonnas rakendada, kus tuleb leida sarnasusi ja seoseid. Pärast saab juba juurde öelda, et need siin on kassid, need aga koerad.»