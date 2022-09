Huawei tõi esimesena maailmas napilt enne iPhone 14 välja satelliidiühendusega nutitelefoni

Nimelt räägivad erinevad kuulujutud ja sahinad, et Apple´i uus nutitelefon iPhone 14 saab esimesena satelliidiühenduse, mille kaudu saab igal pool maailmas isegi ilma mobiilivõrgu levita tekstisõnumeid saata. Milliste satelliidioperaatoritega see toimuks, pole veel teada. Huawei eile esitletud Mate 50 ja Mate 50 Pro aga saidki juba selle omaduse ning lahenduseks kasutatakse Hiina enda Beidou navigatsioonisatelliitide võrku. Alates 2020. aastast katab see kogu maailma.