Kohe algab suur kosmiliste vihjetega Apple Event - mida uut on sealt oodata?

Californias Cupertinos kogunevad täna tehnoloogiaajakirjanikud üle maailma sellises rekordkuumuses, mis ähvardab osariigi elektrisüsteemi üle koormata. Hoiatus on antud temperatuuride tõusuks kuni 39 kraadini. Kuid üritus ise toimub suurel laval jahedas saalis, kus põhiuudiseks on ilmselt kohe välja tulev iPhone 14.

Igatahes on ootuspäraselt Apple´i online pood uute toodete üles panemiseks kinni pandud ja avaneb uuesti juba peale esitlust:

Foto: ekraanipilt / Apple

Uue Apple´i telefoni kohta on lekkinud, et tegemist saab olema ilmselt esimese nutitelefoniga, millel on satelliitühendus tekstisõnumite saatmiseks hädaolukorras. Eile aga selgus, et Huawei jõudis sellise lahendusega napilt üks päev varem välja tulla oma Mate 50 seeria mudelites.

Teine omadus, mida oodatakse, on alati sees olev ekraan, kus kuvatakse, nagu Androidiga telefonideski, mingit infot, näiteks kellaaega ja sõnumite teateid.

iPhone 14 Pro mudeli kohta on lekkinud, et ekraani ülaservas oleva "kulmu" asemel on ka iPhone´is tulemas kaamera-augud, mis võtavad vähem ruumi.

Pessimistide arvates tuleb iPhone 14 väheste uuendustega, nii et isegi protsessor jääb samaks ja midagi põnevamat on oodata vaid iPhone 14 Pro juures. Erilised optimistid aga jagavad Apple Car´i renderdusi ja loodavad näha, et lõpuks ometi sukeldub telefonitootja ka autoturule, kuigi lootust selleks on veel vähe.

Mälutootjate juurest on lekkinud, et uued mudelid saavad 6 GB operatiivmälu (kiire LPDDR5 tehnoloogiaga). Pro mudelil tuleb lõpuks ka suurema pikslite arvuga kaamera - arvatavasti 48 MP sensoriga. Suurem mudel arvatakse olevat 6,7-tollise ekraaniga, väiksem 6,1-tollisega.

Indian Express annab hinnavihje: uudismudelid ületavad kõik tuhande dollari piiri. iPhone 14 Pro näiteks võib hakata maksma 1100 eurot.

Teiseks suureks uudiseks on Apple Watch Series 8. Sellest on lekkinud ümbriste ja korpuse kujutised, mis vihjavad uue lisanupu tulekule.

Uuenduse saavad ilmselt ka kõrvaklapid AirPods Pro ja odavam tahvelarvuti iPad. Viimast maksab Techradari arvates isegi rohkem oodata, kui uut telefoni, sest see saab rohkem uuendusi.