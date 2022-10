Google toob telefoniputkad tagasi, esimesed kasutajad on vaimustuses

Projekti Starline idee on panna üksteisele helistajad nii-öelda klaasi taha, kust nad teineteist kolmemõõtmeliselt näevad ja kuulevad, justkui räägiks teisel pool oleva inimesega päris-elus. Midagi pole parata, natuke meenutab see nagu kohtumist kinnipeetuga vangla külastustoas, aga tehnoloogia eesmärgiks on niimoodi kokku viia üksteisest kaugel asuvad inimesed, kes ei saa füüsiliselt kohtuda.