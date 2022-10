VIDEO ⟩ Lenovo tegi sülearvuti, mille ekraani saab pikemaks venitada

Ülespidi pikaks kasvav ekraan kasutab painduvat OLED tehnoloogiat, mida on varemgi nähtud näiteks lahtirulluvate telerite või volditavate nutitelefonide juures. ka Lenovo ise on näidanud mobiiltelefoni, mis on muidu üsna väike, aga nupule vajutades venib palju pikemaks.

Uus kontseptsioonarvuti töötab samamoodi. Tavalises «transpordiasendis» on sellel üsna tavaline madal ekraan, kuid nupust saab panna selle püstipidi kasvama pea poole suuremaks. Liugklapist keritakse lahti suurem ekraanipind. Kuidas selline kõrge paneel püsti seisab, on juba iseküsimus. Võib-olla on siis vaja ka tugijalga, et arvuti tahapoole ümber ei kukuks.

Ekraani tööpõhimõte on üsna sama, kui septembris Inteli innovatsiooniüritusel lavale astunud Samsung Display juhi dr. JS Choi käes nähtud lahtitõmmataval ekraanil. Nüüd on see aga teistpidi keeratud ja sülearvuti külge pandud.

Kui mitu suurt tootjat selliseid seadmeid juba näitavad, siis võib arvata, et õige pea näeme me neid ka lettidel. Voltimise asemel on sellustel masinatel üks hea omadus - voltimiskohta ei jää näha. Kuidas aga pidev lahti-kokku rullimine töökindlusele mõjub, pole veel teada.

Lenovo uue prototüübi esitlust saab näha siit videost (alates 0:53):