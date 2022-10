Kassi saba alla: pea pooled Venemaa althõlma ostetud kiipidest on vigased

Alates Ukraina sõja algusest on Hiinast tarnitud mikroskeemide praagi tase kasvanud kahelt protsendilt 40 peale, kirjutab väljaanne Kommersant . Lääne kiibitootjad ei tarni enam Venemaale kõrgtehnoloogiat, sest seda kasutatakse sõjatööstuses, Taiwani firmad, kust tuleb valdav enamus maailma kiibitoodangust, alluvad aga piirangutele, mis lubab Venemaale saata vaid möödunud sajandi tasemel elektroonikat (näiteks 25 MHz kiipe, mis on isegi pesumasinate jaoks juba liiga aeglased ).

Kommersandi andmetel on järsk praagi kasv tekkinud sellest, et kiibid ei saabu enam riiki ametlikke kanaleid pidi, vaid neid ostetakse börsidelt ja turgudelt, kus kaubeldakse nii-öelda halli tsooni kaubaga ehk mitteametlikult. Eriti suur praagi hulk on näiteks vedelkristallpaneelide osas.