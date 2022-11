Apple hoiatab, et uute iPhone 14 Pro ja Pro Max telefonide tulek hilineb koroonapiirangute tõttu

Apple nimetab põhjuseks, miks Hiinas täisvõimsusel uusi nutitelefone ei toodeta, töötajatele kehtivaid COVID-19 piiranguid, mis on ajutiselt mõjutanud Hiinas Zhengzhous asuvat iPhone 14 Pro ja iPhone 14 Pro Maxi esmast koostetehast, mis töötab praegu oluliselt vähendatud võimsusega.

Uute ja kallimate mudelite järele on aga nõudlus kasvanud. Samas tuleb lähiajal hoopis vähem iPhone 14 Pro ja iPhone 14 Pro Maxi tarneid, kui varem eeldati ja Apple hoiatab, et klientidel on uute toodete kättesaamise aeg arvatavasti selle võrra pikem.