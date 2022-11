Nuhkimiskahtlus: kliimakonverentsi ametlik äpp tahab õigusi osalejaid pealt kuulata

Kuna ÜRO kliimamuutuste konverentsil COP27 on kohal nii tippametnikud, poliitikud, riigijuhid, kliima-aktivistid kui ka Egiptuse enda opositsioonitegelased, siis on kõiki õigusi omav rakendus üliheaks spionaaživahendiks, arvavad turvaeksperdid. Lähemalt kirjutas sellest väljaanne The Guardian, kus avaldati ka Amnesty Internationali ekspertide arvamus, et rakendust saab edukalt kasutada põhjalikuks spioneerimiseks otse ohvrite enda seadmetest.

Kuna inimesed enamasti ei pikalt mõtle, millistele õigustele äpp täpselt luba küpsib ja vajutavad nõustumise nupule, ongi Egiptuse tarkvaraloojatel juurdepääs peaaegu kõigele, mis nutitelefonis toimub.

Androidirakendust on juba alla laaditud üle kümne tuhande korra.

Foto: ekraanipilt / google.com

Enne allalaadimist antakse ka teada, mis tüüpi andmeid kogutakse:

Foto: ekraanipilt / google.com

COP27 mobiilirakendus pakub lisaks uudistele ja ajakavadele ka kaarti kohale navigeerimiseks, bussiaegu, PCR testile registreerimist, kalendrit ja Egiptuse vaatamisväärsustega tutvumist.

Äpis on hulk funktsioone, mis nõuavad erinevaid kasutusõigusi, kuid e-kirjade, mikrofoni ja kaamera kasutamiseks pole neid vaja. Foto: ekraanipilt / google.com

Amnesty International selgitas välja, et kui luba telefoni andmeid kasutada on antud, saadetakse äpist infot kahte serverisse, millest üks asub Egiptuses.

Human Rights Watchi esindaja ütles samuti The Guardianile, et nende meelest on äpp nagu avatud uks kasutaja andmete juurde.