DROONIVIDEO ⟩ Venemaa kuhjab piiriäärsetele põldudele Ukrainas purustatud lahingutehnikat

Droon, millega lennati Venemaa territooriumile ja filmiti sõjatehnika surnuaedu, on Ukraina enda toodetud Leleka-100 , mis tuli relvastusse 2021. aastal ning mida on edukalt kasutatud Venemaa invasioonisõja ajal. Õhusõiduki lennuaeg on 2,5 tundi ja maksimaalne lennukõrgus 1500 meetrit. Krüpteeritud andmesideühendus ulatub kuni 45 km kaugusele.

Vene lahingumasinate «surnuaed» avastati Belgorodi oblastis Verigovka piiripunkti lähedal Birjutši linna servas drooni luurelennu ajal. Lõhutud sõjamasinate viimne puhkepaik on juba näha ka Google Mapsi satelliidikaardilt, kus on üleval sel aastal tehtud Maxari satelliidipildid :

Oryxi blogis peetakse arvet Venemaa lahingutehnika kaotuste kohta, nende andmetel on praegu Ukraina ründajad sõjas kaotanud 8062 sõidukit, neist 1505 tanki. Nende hulgas pole ilmselt neid tanke, mis on tagasi Venemaa laoplatsidele viidud kas varuosadeks, remondiks või vanarauaks. Osa tanke olid sellistel lagendikel juba enne Ukraina sõda, kuid nüüd on need panipaigad paisunud palju suuremateks. Osa tehnikat vedeleb lihtsalt põlluteede ääres võsas ja ootab oma paremaid aegu kas vanaraua või varuosadena.