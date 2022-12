Mercedes saab 4. taseme isejuhtimise, kuid seda saab kasutada vaid kindlas kohas

Isejuhtivate autode autonoomsuse tasemeid on kokku kuus - neljas tase tähendab seda, et sõidukid võivad töötada isejuhtivas režiimis ilma inimeseta. Kuid kuni seadusandluse ja infrastruktuuri arenemiseni saavad need masinad seda teha ainult piiratud alal (tavaliselt seal, kus tippkiirus ulatub linnaliikluses lubatud 50 kilomeetrini tunnis). Nii-öelda geopiiratud alal saavad 4. taseme isejuhtivad sõidukid liikuda näiteks kas parkimismaja või mõne linnaku territooriumil. Järgmine, 5. tase aga tähendab juba seda, et autol puudub rool ja pedaalid, see on täiesti võimeline ise liikluses sõitma ning kiirus- või asukohapiiranguid eraldi pole vaja. Kuigi täielikult autonoomseid autosid testitakse mitmes tehnoloogiaettevõttes, pole ükski neist veel laiemale avalikkusele kättesaadav.