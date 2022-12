ARVUSTUS ⟩ Vahetatava akuga XCover6 Pro - kas Euroopa Liidu telefonide tulevik?

Kui nutitelefonil on nõutav isevahetatav aku, siis võib see olla sellest hoolimata täiesti veekindel, tõestab Samsung oma kestvustelefoniga. Samuti ei pea see mudel olema väga paks - Xcover6 Pro on tegelikult vaid veidi paksem tavalisest nutitelefonist, umbes nagu tavaline telefon paksu ümbrisega. See on muidugi skeptikud pannud kahtlustama, et äkki ei pea Samsung siis vastu nii karmidele põrutustele ja kukkumistele, nagu robustsemad kummise kattega mudelid (näiteks nagu see siin).