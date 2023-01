Kodumasinad juhtmevabaks! Uus lahendus teeb köögilauast laadija

Tehnoloogiamessil CES 2023 sel aastal esitletud lahendus pakub võimsuseks kuni 2200 vatti, mille alla peaksid mahtuma ka võimsamad veekeetjad, rääkimata kontorikombainidest, röstritest, kohvimasinatest, moodsatest kuumaõhufritüüridest jne. Juhtmevaba elektri ülekandepoolid on peidetud ükskõik millisest elektrit mittejuhtivast materjalist lauaplaadi alla. Vaid metallist tasapindadega see lahendus ei tööta.

Lahendusel tundub olevat veel ka paar puudust. Kodumasinad peab tõstma kindlale kohale, nii nagu on ka mobiilide juhtmevabade laadijatega - kogu pinda juhtmevabaks veel ei plaanita teha. Tulevikus on ilmselt see võimalik, et tõstad kodumasina suvalisse kohta laual ja see saab toite kätte. Esimesed mobiilide juhtmevabad laadijad nii juba teevadki.