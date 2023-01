Tuntud tehnoloogiasait avaldas mitu kuud tehisintellekti kirjutatud artikleid ja keegi ei märganud

Nagu viimasest näitest näha, on lood piisavalt pikad ja soravad, varustatud linkidega, üsna asjalikud ja miski ei reeda tehisintellekti osalust peale loo alguses avaldatud selgituse, et see on kirja pandud masina poolt, mille loodu on üle vaadanud inimene.

Kui palju on toimetaja sekkunud, pole teada, aga eelmisel aastal välja tulnud vestlusrobot GhatGPT, mis oskab juba üsna hästi tekste koostada, on saanud blokeeringu koolilt, et õpilased seda tööriista kurjasti ära ei kasutaks. Google muretseb samuti tehisintellekti võime pärast toota sisu, mis on otsimootorile hästi optimeeritud ja suudab otsingualgoritme petta. Mure põhjuseks on see, et tehisintellekt võib välja mõelda asju, mida tegelikult pole olemas ja keegi ei tea, miks see nii on, kirjutab NPR.

Uudiseid on automaatselt loodud varemgi, nii on näiteks AP koostanud ülevaateid, milles vahetatakse vaid numbreid, kuid artikli erinevad põhjad on siiski olnud inimese loodud, kirjutab Futurism. ChatGPT on sellest tase kõrgemal, sest suudab luua täiesti uut teksti, mis on inimese jaoks loetav.

Esimesena märkas tehisintellekti toodangut CNETi saidil turundaja Gael Breton, kirjutades sellest Twitteris: