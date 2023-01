Microsoftile kuuluva OpenAI võimas tehisintellekt ChatGPT on praegu vabalt kättesaadav peaaegu kõigile erinevate ülesannete katsetamiseks. Selle tekstikirjutamise võime on pannud paljud õpetajad kartma, et õpilased lasevad oma kirjatööd edaspidi masinal teha. Tehnoloogiaportaalis on ilmunud ka artikleid, mille koostas robot, kuid masinal saab lasta ka programmikoodi kirjutada. Seda viimast omadust ongi kasutamas häkkerid, sealhulgas Vene küberrühmitused, kellel on küll geokoordinaatide järgi ligipääs tehisintellektile Venemaalt keelatud. Samas pole keeruline sellest piirangust mööda hiilida.