IT-juht katsetas tehisintellekti: see ei asenda programmeerijat, küll aga saab heaks assistendiks

Jah, kui tekstirobotile sööta ette käsklus, et kirjuta mulle luuletus, siis võib see päriselt riimuvaid ja isegi kriitikute jaoks vastuvõetavaid tekste toota. See sisu võib ka olla täiesti originaalne ning plagiaadidetektor saab südamerahus puhata, kuid kõik põhineb siiski millelgi olemasoleval. Kõik «uus» on loodud kellegi varasema töö peale ning kuitahes emotsionaalsed ja pisaraid kiskuvad ka värsked riimid poleks, ei pärine need TI südamesopist.

Need on mingid mustrid, mingid loogikad ja mingid lähenemised, mis pärinevad kellegi teise tööst.

Sarnane on olukord ka programmidega. Juba täna suudavad mõned tehisintellektil põhinevad tööriistad kirjutada koodi, mis päriselt töötab ja mida saaks kasutada.

Näide sellest, kuidas tehisintellekt ChatGPT programmeerimise kiiremaks teeb Foto: ekraanipilt / ChatGPT Kuupäevadega tuleb tegeleda paljudes erinevates rakendustes ning kuigi harilikult on arendajatele sealt endale sobiva väljasõelumine käe sisse harjunud, saab TI abil asjad palju kiiremini ära lahendada. See näide näitab hästi ka tehisintellekti koodilahenduste tulevikupotentsiaali: nendega saab suhelda endale kõige paremini sobivas keeles ning vajadusel suudab TI ka lahti selgitada, miks otsustas koodi kirjutada just nii, nagu ta seda tegi. Allikas: Villu Teearu