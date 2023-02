ChatGPT on eelmise aasta sügisel OpenAI poolt välja toodud võimas vestlusrobot, mis suudab vastata väga erinevatele esitatud küsimustele ning lahendada ülesandeid, mis varem tundusid vaid inimesele jõukohased. Ülikiirelt miljoneid kasutajaid kogunud lahendust on juba kasutatud näiteks uudiste kirjutamisel või programmikoodi loomisel, muidugi saab sellega ka selges eesti keeles etteantud teemadel artikleid luua. Kuna aga masina loodud tekstid on muutnud ärevaks nii haridustegelased kui väga paljude muudegi eluvaldkondade tegelased (sealhulgas Google´i), otsustas idufirma nüüd välja tuua ka masina loodud tekstide tuvastaja.