PILDID ⟩ USA katsetas uut militaardrooni, millele pole stardirada vaja

Sõjaväedroon nimega XQ-58A on modulaarse disainiga, nii nagu on planeeritud ka tulevased kuuenda põlvkonna sõjalennukid ning seda saab seadistada erinevate ülesannete täitmiseks alates luurest ja sideseadmest kuni elektroonilise sõjapidamise või laskemoona kohaletoimetamiseni. Peale selle on droon näidanud, et suudab kasuliku koormana kanda teist mehitamata lennukit.