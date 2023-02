Google´i tehisintellekti esimene vale läks firmale maksma sada miljardit

Nimelt avaldas Google nii-öelda näidisküsimuse, milles taheti teada, kuidas tehisintellekt Bard seletaks lihtsalt üheksa-aastasele lapsele, milliseid tähtsaid avastusi on teinud uus James Webbi kosmoseteleskoop?

Ühe vastusena pakkus tehisintellekt välja, et see on teinud ajaloo esimese pildi väljaspool Päikesesüsteemi asunud eksoplaneedist, mis ajas astronoomid protestima: esimene eksoplaneedi pilt on tegelikult tehtud juba 2004. aastal Euroopa kosmoseteleskoobi VLT poolt. Tulemust on lihtne Google´i enda otsinguga «guugeldada».

Uudisteagentuuri Reuters andmetel kaotas Google ehk emafirma Alphabet oma piinliku vea pärast turuväärtusest kiiresti 100 miljardit dollarit. Tööstusharu vaatlejad kardavad, et Google kaotabki lähemal ajal kiiresti väärtust konkureeriva OpenAI tehisintellekti pärast, mis võib aidata Microsoftil otsimootorite turu juhtpositsiooni peagi üle võtta. OpenAI on idufirma, mis lõi suhtlusroboti ChatGPT ning mida on tehnoloogiafirma Microsoft juba toetanud miljardite dollarite väärtuses. Viimaseks löögiks Google´ile oli Microsofti teade, et tehisintellekt hakkab nüüd nende otsimootori Bing osaks.

ChatGPT on samuti vigu teinud. Nii on see teinud valesti lihtsaid matemaatilisi arvutusi kui ka faktidega mööda pannud.