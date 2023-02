Amazoni uus robottakso läheb tänavatele ristlema ilma rooli ja saatjata

Juba aastaid on räägitud sellest, et tänavatele tulevad isejuhtivad taksod, kuid enamasti on need tavalistest sõiduautodest ümber ehitatud lisavarustusega masinad või juhib neid keegi kuskilt eemalt, nagu Eestis on Clevoni robotkuller või Auve Techi MiCa. Autodes peab kaasas olema reisisaatja. Amazon sai aga California osariigilt esimest korda loa oma röstrikujulisse masinasse võtta inimesi ning ringi sõidutada täiesti iseseisvalt, ainult roboti juhtimisel.