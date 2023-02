PlayStationi parim virtuaalreaalsusmäng sai alguse aastal 1984

«Tetris Effect: Connected»

Alustame suure avaldusega – PS VR2 parim mäng sai alguse juba aastal 1984! Just siis ilmus esmakordselt legendaarne nuputamismäng «Tetris». Muidugi on mäng aastate jooksul aina edasi arenenud ja uusi versioone saanud. Neist parimaks on paar aastat tagasi ilmavalgust näinud «Tetris Effect».

«Tetris Effect: Connected» on saadaval ka teistel peaseadmetel, ent see ei vähenda teose maagiat. Klassikalise «Tetrise» mängimise taustal kostitatakse kasutajat fantastilise muusikaga nign sürreaalsete pilkupüüdvate visuaalidega. Tegemist on hüpnotiseeriva elamusega, millesarnast on raske leida.