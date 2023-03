Levi kogu planeedil: Eestis tuleb müügile esimene satelliit-sõnumisidega nutitelefon

Mitte tavaline «tellis»

Kui tugevad kestvustelefonid kipuvad tavaliselt olema paksud «tellised», sealhulgas Cati enda varasemad mudelid, siis seekordne uudismudel on üllatavalt õhuke. Suure 6,6-tollise ekraaniga telefon on Full HD+ eraldusvõimega ja 120 Hz värskendamissagedusega, aku mahutavus on 5000 mAh ja see peab vastu keskmise kasutamisega kuni kaks päeva. Lisaks on toetatud 15 W kiirlaadimine ja Qi standardiga juhtmevaba laadimine.

Mobiilil on MediaTek Dimensity 930 kaheksatuumaline 2,2 GHz protsessor koos 6 GB operatiivmälu (RAM) ja 128 GB massmäluga, mida on võimalik suurendada MicroSD kaardiga. Telefonil on kolm kaamerat (50 MP põhikaamera, 8 MP lainurk- ja 2 MP makrokaamera), millel on ka veelalune režiim ja 8 MP esikaamera. Cat S75 saab tootja poolt garanteeritult kaks operatsioonisüsteemi uuendust ja turvapaikamisi viie aasta jooksul.

Uus nutitelefon kestab ühe laadimisega ligi kaks päeva. Foto: Bullitt

«Viimase kümne aasta jooksul oleme kujundanud standardeid kestvustelefonidele nii usaldusvääruse kui uuenduslikkuse vallas. Cat S75 mudel pakub täiesti uut vastupidavust nutitelefonide maastikul, millele ei vasta täna ükski teine nutitelefon turul. See on parim Cat telefon, mis me üldse kunagi teinud oleme,» ütles Bullitt Grupi kaasasutaja Richard Wharton.

Satelliidiühendus on kahepoolne

Cat S75 pakub Bullitti enda satelliitsõnumiside katkematut ühendust kõigiga ka siis, kui mobiililevi pole.