Soomes käivitub mikroobide abiga õhust metaani sünteesiv tehas

Sünteetilise metaani tootmistehases, mille Q Power tarnib P2X Solutionsile Harjavaltas, hakatakse ühenduses rohelise vesiniku tootmistehasega, mille nurgakivi pandi poolteist kuud tagasi , tootma nii rohelist vesinikku kui sünteetilist metaani, mis saadakse vesinikust ning need on esimesed omalaadsed ja nii mastaapsed tootmisüksused kogu riigis. Vesiniku tootmiseks kasutatakse aga vett ja süsihappegaasi, mis saadakse osaliselt õhust, osaliselt tuuakse aga kohale tööstusliku jäätmena. Energiaallikana sünteesis kasutatakse roheenergiat näiteks elektrituulikutest, mis jääb ideaalse ilmaga tarbimisest üle.

Q Poweri reaktorites käib metaani süntees elavate mikroobide abiga, need nõuavad äärmiselt kõrge ja ühtlase kvaliteediga reaktoreid.

Esimene sünteetilise metaani tootmistehas on käegakatsutav märk Soome plaanist minna täielikult üle taastuvallikatest energiale ning saada Euroopa juhtivaks vesiniku ja sünteetilise metaani tootjaks. Yle avaldas hiljuti ülevaate, milliseid vesiniku ja Power-to-X rajatisi on üle riigi plaanis lähiajal rajada. Vesinikumajandus on toonud põhjanaabritele juba kümne miljardi euro mahus investeeringuid.