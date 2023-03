Huawei toob järgmisel nädalal välja maailma esimese satelliitsidega nutikella

Uudist jagas Huawei tarbijaseadmete tegevjuht Yu Chengdong, lisades, et Hiina tehnoloogiaettevõte on ületanud tehnilised väljakutsed, et mahutada satelliidiühendus nutikella sisse. See tähendab ühtlasi, et kosmosesideks pole eraldi nutitelefoni vaja, piisab vaid randmel olevast kellast.