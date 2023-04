Uuring selgitas välja, millised BMW mudelid kestavad kõige kauem

Sõidukite ajaloo firma carVerticali uuring näitas, millised BMW mudelid on kõrgeima ja millised madalaima jääkväärtusega.

Linnamaasturite jääkväärtus on kõrgem

Viimasel kümnendil on maasturid olnud trendikas kaup ning BMW autod ei ole siinkohal erandiks. X-seeria on BMW sõidukitest parima jääkväärtusega, edestades tuntud 3. seeria või 5. seeria mudeleid.

Kolmeaastase BMW X1 jääkväärtus on hinnanguliselt 62,4%, mis tähendab, et see auto kaotab esimese kolme aastaga peaaegu 38% oma jaehinnast. Pärast viit aastat langeb selle väärtus 48,8%-ni ning 10 aasta pärast 24,5%-ni.

Kõigis autode vanusegruppides on BMW maasturite väärtus kõige suurem. Kolmeaastase X3 jääkväärtus on 49,8%, X5 – 66,6% ja X6 – 73,3%. Need on head näitajad võrreldes teiste maasturitega.

Loomulikult ei ole ka X-seeria mudelid igavesed. Pikema aja jooksul võib sõiduki väärtus oluliselt langeda. Kümneaastase X6 jääkväärtus on vaid 21,7%, kusjuures numbrid on sarnased kõigi mudelite puhul: X1 – vaid 24,5%, X3 – 28,4% ja X5 –20,3%. Teisisõnu, kuigi X6 on üks kallimaid maastureid turul, kaotab see kümne aasta pärast enamiku oma väärtusest.

Uute BMWde ostjad tahavad kogu luksust ja uusimaid uuendusi. See on aga vähem oluline kasutatud autode turul, kus ostjad eelistavad autosid, mille hooldus on odavam.

Mõned mudelid kaotavad juba kolme aastaga üle poole oma algväärtusest

7. seeria on BMW mudelite seas üks kõige kallimaid. Pärast esindusest väljumist langeb selle väärtus aga väga kiiresti.