Idufirma tahab lahendada elektriautode suurima probleemi laadimisrobotite abiga

Selle asemel, et luua aina rohkem elektriautode laadimiskohti, võiksid parkimismajade, ärimajade ja korteriühistute omanikud tulevikus kasutusele võtta laadimisrobotid, mis tulevad ise autode juurde, soovitavad USA-s Seattle´is tegutseva idufirma Autev insenerid, sest neil on valmis saanud prototüüp just selleks tarbeks.