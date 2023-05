HUAWEI P60 Pro – kas nüüd võime peegelkaamera koju jätta?

Foto: HUAWEI P60 Pro

Rääkides aga akust, suudab see mahutada 4815 mAh. Seda laeb 88W SuperCharge’i võimekusega kiirlaadija, mis täidab poole akust kõigest 10 minutiga. Telefonil on ka 50W juhtmevaba laadimise võimekus. Tavapraktikas tähendab see vähemalt kaht päeva laadimisvaba kasutust ning kui näiteks unustad telefoni laadida, saab selle terveks päevaks ära täita kiiremini kui jõuab juua ühe hea kohvi.

Ekraani katab turvaline Kunlun Glass. Sama kaitseklaasi kasutab ka näiteks Mate 50 Pro mudel. Kuna viimane on kauem turul olnud, võib internetist leida väga ekstreemseid testivideoid, millest väljutakse kriimustusteta. Nende vaatamine ei tekita kuidagi järeleproovimise soovi, kuid hea on teada, et kogemata taskust mööda pandud telefon peab kukkumisele hästi vastu. Lisaks on P60 Pro IP68 veekindlustasemega ehk telefon talub vett kuni 1,5m sügavusel 30 minutit.

HUAWEI P60 Pro mudel on saadaval kahes erinevas värvitoonis – must ja rokokoo stiilis pärlitekstuuriga. Kui esimene neist on minimalistlik ja pigem tagasihoidlik, siis teine värvitoon on väga eriline. Nimelt on tolle puhul tagumine külg kaetud pärlipulbriga, mis teeb iga telefoni mustri täiesti unikaalseks. Nii kombineeritakse 18. sajandi meistrite oskusi kaasaegse tehnoloogilise võimekusega.

Gspace rakenduse kaudu on HUAWEI seadmetel tagasi ka näiteks erinevad Google'i ökosüsteemi kuuluvad äpid. Nende kasutamiseks tuleb AppGallery kaudu alla laadida Gspace ning seejärel on kasutajal juba juurdepääs teiste seas sellistele rakendustele nagu YouTube, Messenger, Gmaili, Instagrami, Google Photos ja Google Maps. Alla laetud äpid töötavad küll Gspace'i kaudu, kuid iga rakenduse käivitamise otsetee on võimalik luua telefoni avakuvale.