Google avas oma tehisintellekti maailmale, kuid jättis Euroopa välja

Google teatas I/O 2023 üritusel, et on ametlikult lõpetanud oma tehisintellektil töötava vestlusroti Bard ootenimekirja panemise ja teinud selle kättesaadavaks kõigile, kirjutab The Next Web.

Paraku pole eurooplastel põhjust seda kasutama hakata, sest terve Euroopa Liit on nimekirjast välja jäänud. Ettevõte pole kommenteerinud, miks EL on kõrvale jäänud, kuid The Next Web oletab, et põhjuseks võib olla regulatiivne suhtumine sellistesse keelemudelitesse ja tehisintellekti, millega Google ei soovi kokku puutuda. Itaalia näiteks keelas vahepeal ChatGPT kasutamise ja teisedki riigid on seda kaalunud.

Google ilmselt ootab veel, mida EL tehisintellekti seadusesse paneb ja millised keelud-reeglid kehtestab, enne kui Bardi kogu kontinendil käima laseb.

Euroopa Parlamendis peaks vastava seaduse vastuvõtmise tähtaeg olema 14. juunil.

Koos Bardi avamisega muule maailmale tutvustas Google ka vestlusrobotile mitmeid uusi funktsioone.

Seda jooksutab nüüd Google´i uusim suur keelemudel PaLM2, mis on aprillis välja tulnud PalMi täiendatud versioon.

Google'i asepresidendi ja Bardi arenduse peadirektori Sissie Hsiao sõnul on vestlusrobotit nüüdseks koolitatud ka 20 programmeerimiskeeles. See tähendab, et kasutajad saavad paluda vestlusrobotil luua, siluda ja parandada näiteks C++, Pythoni ja JavaScripti koodi.