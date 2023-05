Arvustus ⟩ ROG Strix G18 – võimekas lauaarvuti asendaja

Sülearvutit valides on seni pidanud tegema kompromisse, kas kaalus, võimsuses, ekraanis või isegi kõigis kolm valdkonnas. Võimsad 4000 seeria NVIDIA graafikakiibid ning 13. põlvkonna mobiilsed protsessorid on toonud lauaarvutitele sarnase võimsuse sülearvutite maailma. Erandiks ei ole ka Strix G18, mis on varustatud RTX 4070 graafikakaardi, i9-13980HX protsessori ning meie testis olnud mudelil kiire 16gb DDR5 muutmäluga. Tavakasutusesse ümber teisendades tähendab see, et on raske leida ülesannet, millega antud arvuti hakkama ei saa.

Foto: Andri Allas

Suurem võimsus toob paratamatult kaasa võimaluse kasutada paremat ekraani. Strix G814 mudelil helendab vastu 18” 2560x1600 resolutsiooniga 240Hz värskendussagedusega ekraan. Asus nimetab ise antud seeria ekraane hellitavalt Nebula. Siin on märksõnaks mini-LED tehnoloogia, mis võrreldes OLED-iga pakub sügavamaid musti, paremat kontrastsust ning vähendatud võimalust ekraani sissepõlemise tekkeks.

Lisaks on G18 ekraan karbist välja võttes kohe kallibreeritud pakkudes 100% sRGB värviruumi ulatust. Vast kõige märkimisväärsem antud ekraani puhul on just silmadele loomulik 240Hz värskendussagedus. See on eriti oluline just kiiret reaktsiooni nõudvates mängudes nagu CS:GO või League of Legends. 240Hz värskendussagedust on seni nähtud vaid spetsiaalsetes mängurimonitorides, mille hind võib küündida üle 1000 euro.