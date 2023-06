Seniseid mobiile varsti Euroopas ei näe: EL-i uus määrus nõuab eemaldatava akuga nutitelefone

See tähendab, et enamus mobiilitootjaid peavad Euroopa turule pääsemiseks oma mudelite konstruktsiooni muutma. 2024. aastast näiteks hakkab kehtima kõigile nutitelefonide ühtne laadimisstandard USB C. Apple´i järgmise põlvkonna telefon iPhone 15 arvatakse olevat just sel põhjusel standardse USB C pesaga.