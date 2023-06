Terminaator tuligi tagasi: leegiheitjaga robotkoera juhib tehisintellekt

Tegemist pole vaid idee või prototüübiga, mida kõike robotkoeraga teha saaks, vaid päris ettevõte Throwflame võtab juba vastu tellimusi päris robotkoerale Thermonator , pakkudes leegiheitjaga neljajalgset masinat neile, kes tunnevad, et ilma selleta on neil elust midagi puudu.

Leegiheitjaga robotkoerale on olemas ka täiesti praktiline rakendus ja see aitab ära teha inimese jaoks ebameeldivaid või lausa ohtlikke töid.

Maailmalõpurelvana tunduv seade on tegelikult praktilise otstarbega, kirjutab New Atlas. Leegiheitjaid nimelt kasutatakse näiteks umbrohu hävitamiseks, põllul oleva kõrre põletamiseks, kontrollitud põletuseks metsa majandamisel ja muudel otstarvetel, mis kõik on tavaliselt inimese jaoks ohtlikud ja ebameeldivad. Seega tasub see töö anda robotitele.