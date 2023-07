Pärgamendirullid tulevad tagasi: Apple plaanib rullikeeratavat nutitelefoni

Lahtitõmmatavad ekraanid, mis sõidavad jäigast kapslist välja, on olemas nii telerimaailmas kui ka prototüüpidena mobiilides. LG, Lenovo, Samsung ja teised on messidel neid juba näidanud, Apple´il on samuti selle kohta veel üks patent, kuid täiesti rulli keeramist pole veel olnud.