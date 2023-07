Samsung avalikustas oma uued voldiktelefonid Galaxy Flip5 ja Galaxy Fold5

Nagu varasematel aastatel on Flip5 väiksem ja kompaktsem volditav telefon, mis on avatuna sarnane tavalise nutitelefoniga ja kokkuvoldituna on see poole väiksem.

Galaxy Fold5 on aga suurem seade, mille ekraani suurus lahtivoldituna on sarnane väiksemale tahvelarvutile ja kokkuvolditult on see sarnane traditsioonilise telefoniga.

Flipil on tagaküljel nüüd oluliselt suurem väliekraan

«Galaxy Flip5 puhul on suurimaks uuenduseks selle välimine ekraan, mis on võrreldes eelmise mudeliga 278% suurem. See tähendab, et ekraanilt näeb nüüd korraga rohkem infot ja see pakub ka rohkem funktsioone,» sõnas Samsung Eesti mobiiliseadmete valdkonna tootekoolitaja Kirill Kozlov.

Seadme välisele ekraanile saab lisada erinevaid vidinaid, millelt saab kiirelt toimuva kohta infot. Näiteks saab ekraanilt kiirelt kontrollida mängivat muusikat, ilmateadet, majandusuudiseid ja kontrollida telefoni sätteid, näiteks lülitada sisse ja välja Bluetoothi või Wifit. Lisaks saab ekraani vahendusel kiirelt sõnumitele vastata, kuna ekraan toetab nüüd täismahus QWERTY klaviatuuri.

Foto: Kaido Einama

Sarnaselt varasemate mudelitega saab väliselt ekraanilt vaadata ka foto eelvaadet, et teha suurepärase kvaliteediga selfisid seadme tagakaameratega.

Lisaks sellele on täiendusi saanud telefoni kaamerasüsteem, mis on nüüd varustatud võimsamate tehisintellektil põhinevate ööfotograafia funktsioonidega. Kaamera analüüsib ja vähendab hämaras tehtud pildil olevat müra ja annab välja parema kvaliteediga foto.