POSTIMEES KOREAS ⟩ Tehasetuur: vaata, kuidas toodetakse Samsungi uusimaid telefone

Volditava telefoni ekraani sees aga on ilmselt praegune selle valdkonna materjalitehnoloogia tippude tipp: nimelt on kokkuvolditava paneeli keskel üliõhuke klaasikiht, mis ei tohi murduda. See ongi nii õhuke, et murenemiseks pole piisavalt paksust, kuid pealt ja alt on kaetud läbipaistev materjal vastavate elastsete kihtidega, mis näitavad pilti ning kaitsevad kriimustuste ja muljumiste eest.