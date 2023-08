ARVUSTUS ⟩ Kokkumurtav telefon Galaxy Fold5: kas nii hea, et asendab juba tahvlit ja sülearvutit?

Samsung esitles juuli lõpus Seoulis maailmale oma uue põlvkonna voldiktelefone, millest suurem mudel Galaxy Flip5 pole saanud mitte ainult pisiparandusi, vaid üht-teist on ka päris suurelt paremaks muutunud. Esimene, mida kasutaja kindlasti märkab, on see, et telefon käib kokku pea ilma õhuvaheta justnagu tavaliseks telefoniks, ehkki on natuke paksem.