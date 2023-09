3 septembris ilmuvat videomängu, mida pead kindlasti proovima

Just need kolm teost on septembrikuu kõige suuremad pärlid!

«Starfield»

Aasta ühest oodatuimast videomängust oleme varemgi kirjutanud. Intrigeeriv kosmoserollikas jõuab meieni küll alles 6. septembril (1. septembril, kui ostad kallima eriversiooni), ent kõneainet on see pakkunud juba pikka aega.

Inimesi on hullutanud asjaolu, et teosesse on ära mahutatud 1000 erinevat planeeti, mis kõik ka külastatavad on. Samuti ei anna mõnele asu mängu võrdlemisi lihtsakoeline avamenüü, mis näikse tõestavat, et arendajad on ühed parajad laiskvorstid. Üks fänn sattus mängu tõttu lausa trellide taha.