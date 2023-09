Droonid on saamas veel ohtlikumaks: nüüd tulistavad need välja rakette

Kui Ukraina sõjas leidsid väikesed mugavad tsiviildroonid küllaga rakendust külge seotud miinide sobivas kohas alla kukutamisega, siis militaarsetel mehitamata lennuvahenditel on ka erinevaid võimsamaid rakendusi. DARPA ja General Atomics said just valmis ja katsetavad sellist lennuvahendit, mis on pisike, kiire, kaugelt juhitav ning võib välja lasta ballistilise raketi.