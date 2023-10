Iisraeli tankid on juba rohkem kui ööpäeva oodanud käsku Gaza sektori ründamiseks. Seni on takistuseks toodud kehv ilm, miks rünnak 24 tunni jooksul ei alanud. Sissetungitankidele on ilmunud samasugused pealisehitised, nagu näha Ukraina sõjas mõlema poole tankidel droonirünnakute vastu.

Foto: VIOLETA SANTOS MOURA / REUTERS / SCANPIX