Paljude teiste kategooriate keskel võime leida ka Parima Käimasoleva Mängu (Best Ongoing Game) oma. Selles on nomineeritud teosed, mis avaldati varem kui 2023, ent mis on pidevas muutumises ning seetõttu meelitavad, vähemalt teoorias, ka aastaid hiljem mängijaid ligi.