Kellest saab Baltikumi tugevaim «CS2» meeskond?

Eesti esindaja turniiril on maailma edetabelis 95. kohta hoidev sYnck. Eesti esimeseks vastaseks sai Leedu kvalifikatsiooni võitja LT5.

LT5 pole otseselt olemasolev tiim, aga viiest mängijast neli mängivad igapäevaselt SD Invicta ridades. Vaid Vilius «tAk» Keserauskase koduklubiks on märgitud hoopis Euroopa segatiim AGO.

SYncki ja SD Invicta omavahelistes suhetes on olnud küllaga pingeid. Invicta esindajad on süüdistanud Eesti esimeeskonda keelatud võtete kasutamises.

Tõotab tulla äärmiselt tuline lahing. Seda, et kõik oleks aus, jälgivad paljud silmapaarid Splendid Palace ruumides kohapeal, aga ka läbi ülekannete.

Grindase näol on tegu äärmiselt tugeva tiimiga, kes maailma edetabelis asub 97. kohal. Hiljuti suutis Grindas võita tugeva turniiri, ESL Challenger Jönköping avatud kvalifikatsiooni ja pääses põhiturniirile mängima.

Viimase kuu jooksul on Grindas mänginud selliste tiimidega nagu Forze, Movistar Riders ja Aurora.

Daugava on Läti erinevatest mängijatest kokku pandud segatiim. Nimistust vast tuntuim on Reinis «hyskeee» Grīnbergs. 26-aastane lätlane on alates käesoleva aasta maikuust Nigma Galaxy treener.