JÄÄ JUMALAGA: maailma kuulsaim mängumess kaob igaveseks

Suurimaks murekohaks on kindlasti olnud koroonapandeemia, mis korduvalt üritusele kaikaid kodaratesse on visanud. Küll on pidanud üritus internetti kolima, küll üldse uksed kinni jätma. Täpselt sama juhtus ka tänavu.

Kui aga aprillikuus lubati, et E3 tuleb tulevikus tagasi ja seda muidugi paremana kui kunagi varem, siis nüüd on lõpuks juhe seinast tõmmatud. Ürituse korraldaja The Entertainment Software Association (ESA) andis teada, et E3 enam ei toimu.

The Washington Postile antud kommentaaris sõnas ESA tegevjuht Stanley Pierre-Louis: «Teame, et kogu tööstus, nii mängijad kui ka arendajad tunnevad E3 vastu suurt kirge. Me jagame seda kirge.»

«Teame, et sellise armastatud sündmusega on raske hüvasti jätta, kuid see on ainuõige tegu, arvestades kõiki uusi võimalusi, kuidas tööstusel on võimalik partnerite ja fännideni jõuda.»

Viimase all peab Pierre-Louis silmas tõenäoliselt seda, et paljud väljaandjad on hakanud iseseisvalt pressikonverentse korraldama. Samuti kasutatakse varasemalt tunduvalt rohkem online-esitlusi.

Füüsilised üritused ei kao samuti kuhugi. Viimastel aastatel on aina rohkem esirinda tõusnud Summer Game Fest, mille korraldajaks The Game Awards auhinnagala eestvedaja Geoff Keighley.