Rabbit r1 AI on tavalisest nutitelefonist täiesti erinev, odavam, lahjema riistvara ning kehvema ekraaniga ja vaid pool tavalise telefoni suurusest. See tundub pigem mänguasi kui mobiil. Kuid sellel on sees üks uus asi, mis juhib kõike: vestlusrobot ehk tehisintellekt, mis vastab kasutajka küsimustele ja saab aru inimese häälkäsklustest. Kõik muu toimetatakse taustal kuskil pilves ning kasutaja ei pea oma äppide ja seadetega ise vaeva nägema.