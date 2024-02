Venemaa alustab hiiglaslike tapjadroonide masstootmist

Üks vähestest piltidest, mille Venemaa kaitseministeerium on avaldanud droonist S-70 Ohotnik-B, pärineb 7. augustist 2019 pärast seda, kui tehti esimene katselend. Hiljem on projekt veninud, kuid nüüd näib, et sellele on uus hoog sisse antud, et esimesed mehitamata lennukid jõuaksid kasutusse juba sel aastal.

Foto: REUTERS / Scanpix