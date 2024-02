Eesti parima «CS2» tiimi juhi sõnul said meeskonnale saatuslikuks finantsprobleemid

Pisut rohkem kui aasta pärast sYncki naasmist Eesti «Counter-Strike’i» maastikule, teatati järsult hooaja keskel, et tiim lõpetab tegevuse. Kui uue sYncki esimene treener Hannes Stalde pidas peamiseks põhjuseks tulemusi, siis meeskonna taaslooja Tauri Tiitsaar tõi hoopis välja finantsprobleemid.

Kui küsisime, millised on need teadaandes märgitud negatiivsed faktorid, mis tiimi sulgema sundisid, vastas Tiitsaar: «Eks ikka finantspool on kõige olulisem alati. Viimase aastaga ei tulnud suuremaid toetajaid kahjuks juurde, vaatamata meie pingutustele ja huvi suurenemisele.»

Huvi suurenemist oli tõesti märgata ilma Exceli tabelitetagi. Meeskonna enda toodetud eestikeelseid otseülekandeid vaatas tipphetkedel üle tuhande fänni samaaegselt.

sYnck Riias võistlemas Foto: Andri Allas

Teate viimasel real seisab lause: «sYnck will be back (sYnck naaseb).» Millest sõltub, kas ja millal me sYncki jälle näeme? Tiitsaar vastab: «Taustameeskond tegutseb edasi ning otsib toetajaid. Kui saavutame piisavalt head kokkulepped, siis tuleme kindlasti tagasi!»

Lõpetuseks sai Tiitsaar anda hinnangu, millise jälje sYnck Eesti «CS2» maastikule jätab. «Ma olen kindel, et väga positiivse. Mängijad said professionaalsel tasemel «Counter-Strike’i» mängida, areneda ning jääda silma ka välismaa organisatsioonidele nagu Andreas «aNdu» Maasingu näide tõestab.»

SYnck 2023. aasta MängudeÖÖ võidukarikaga. Foto: Rene Lutterus

«Fännid said vaadata väga palju mänge, mida kanti üle väga hea kvaliteediga. Ma arvan, et paljud said ka motivatsiooni juurde ise rohkem treenida ning said aru, et on võimalik siit väikesest riigist välja saada suurde e-spordimaailma!»

Kas ex-synck suudab ilma palgata mängides Eesti parima meeskonna tiitlit hoida või läheb kohalikul tasandil seeläbi kõvemaks rebimiseks? Seda näitab aeg.