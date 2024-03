VIDEO ⟩ Tuntud spordibränd tellis tehisarult võimsa reklaamklipi - kuidas tundub?

«Forever» on nüüd tehtud, kirjutati Under Armouri uudistelehel võidukalt 5. märtsil, kui Briti profipoksija Anthony Joshua ja Under Armour sõlmisid pikaajalise partnerlusuuenduse. Selle sündmuse tähistamiseks tellitigi tehisintellekti loodud reklaam «Forever Is Made Now».