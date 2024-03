VIDEOD ⟩ Tehisaru ChatGPT looja lasi filmitegijad oma videogeneraatori kallale ja tulemused on pöörased

Veebruaris tõi vestlusroboti ChatGPT looja OpenAI välja oma uue videogeneraatori Sora, mis ainult etteantud teksti põhjal loob uskumatult ehtsaid videoid. Esialgu on see saadaval piiratud seltskonnale ning nüüd avaldatigi filmiproffide esimesed katsetused. Filmitööstust võib see muuta pöördumatult, sest tulemused on tõesti pöörased ja saadud kätte ilma higi ja vaevata.