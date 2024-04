VIDEOD ⟩ Humanidrobot Atlas on surnud, elagu uus Atlas!

Eile kuulutas robotiarendaja Boston Dynamics oma hüdrauliliste jäsemetega humanoidroboti lõppenuks. Juba täna aga esitleti uut versiooni, mis on nüüd täiselektriline: see kondiväänaja suudab oma jäsemeid täispööretega liigutada ja väänab end asenditesse, mida inimesel pole võimalik järgi teha.

Robootikafirma Boston Dynamics teatas eile, et nende hästi tuntud hüppav, jooksev ja trikke tegev humanoidrobot Atlas läheb pärast veidi üle kümne aasta kestnud teenistust pensionile. Hyundai omanduses olev ettevõte avalikustas Atlase pensionile mineku veebis avaldatud videos, märkides, et robot on osutunud edukaks alates võimlemistrikkidest kuni tööstuses ja ehitusplatsil tegutsemiseni. Juba täna aga anti vihje uue tõelise kondiväänaja-roboti peatsest ilmumisest.